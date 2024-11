Il 20% degli alimenti prodotti in Europa finisce sprecato, mentre il riciclo e il riuso dei materiali sono ancora lontani dal diventare una pratica diffusa. Ridurre gli sprechi, ripensare i consumi e promuovere stili di vita più sostenibili sono sfide cruciali per una vita sana sul pianeta. In occasione della settimana europea per la riduzione dei rifiuti, l’associazione Spazio Terre, nell’ambito del progetto Food Policy Hub, lancia Ecocucina Lab: buon cibo e ricette a zero spreco. Il 21 e 23 novembre, una serie di iniziative con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini di tutte le età sull’urgenza di ridurre il proprio impatto ambientale.

SpazioTerre si fa promotrice del cambiamento, offrendo occasioni concrete per riflettere, imparare e agire attraverso alcuni laboratori pratici ed educativi.

Giovedì 21 novembre, dalle 18.30 alle 20, il laboratorio Carta che ti passa!, condotto da Cristina Monterisi, presidente di Legambiente Trani, mostrerà come trasformare vecchi giornali, volantini e fogli di carta in oggetti utili e originali. Una dimostrazione pratica di come i materiali apparentemente inutilizzabili possano avere una seconda vita, liberando creatività e promuovendo il riciclo. L’evento si terrà presso SpazioTerre, in via Riccardo Ottavio Spagnoletti 6 ad Andria, dalle 18:30 alle 20:00.

Sabato 23 novembre, dalle 15.30 alle 19, sarà la volta di Duchamp, levati!, installazioni di waste art a cura di 3place e poi, alle 20.30, Aggiungi un coperto a tavola, una cena anti-spreco con degustazione di prodotti di stagione in cui è il commensale a portare con sé piatti, bicchieri e posate. A suggellare la serata, le proiezioni di “Cosa c’è di strano in tutto questo?”, un film sul cuoco eterodosso e dimissionario Ivan Fantini, con proiezioni alle 17, 18 e 19.

Le iniziative si inseriscono nella più ampia missione dell’Andria Food Policy Hub, promuovendo un percorso cittadino che mira alla diffusione della cultura del cibo sano e a ridotto impatto ambientale. Sensibilizzare contro gli sprechi non è solo un atto educativo, ma un investimento per il futuro. Per info e prenotazioni +39 320 7782694.