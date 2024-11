Si sono tenute oggi in III Commissione Sanità le audizioni sul nuovo ospedale di Andria. Presente anche la consigliera del M5S Grazia Di Bari: «Nell’ultimo incontro in commissione lo scorso 31 luglio – dichiara Di Bari – ci era stato fornito il cronoprogramma con scadenze precise per tutte le attività. I tempi stimati erano di 6- 8 mesi per arrivare alla validazione finale del RUP, mentre per la progettazione esecutiva la tempistica era di circa 4 mesi. Oggi abbiamo avuto un aggiornamento sui diversi passaggi: tra la fine di dicembre e gli inizi di gennaio verrà consegnato il progetto. Per il passaggio dal progetto definitivo a quello esecutivo il tempo stimato è di circa quattro mesi e, una volta validato dal RUP il progetto esecutivo, si potrà andare a gara, nella peggiore delle ipotesi a settembre 2025».

«La prossima settimana la Asl Bt trasmetterà alla Regione il ‘dimensionamento’ della nuova struttura con il quadro economico completo che, considerati anche arredi e attrezzature, è di circa 360 milioni di euro. Con il ‘dimensionamento’ sarà possibile l’aggiornamento della MexA. Discorso a parte per quello che riguarda la viabilità, indispensabile per rendere raggiungibile l’ospedale. Le opere viarie, per cui non è possibile usare i fondi con cui è finanziato l’ospedale, saranno realizzate con le risorse FSC. Non possiamo permettere che una struttura così tanto attesa sia una cattedrale nel deserto e bisogna garantire vie adeguate. Continueremo a monitorare il cronoprogramma per accertarci che le scadenze vengano rispettate. Nel frattempo torno a ribadire l’urgenza di potenziare il Bonomo, perché i cittadini hanno diritto ad avere un ospedale pienamente operativo».