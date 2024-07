Eseguita ieri mattina l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bari nei confronti di due soggetti indagati per tentato sequestro di persona a scopo di estorsione e tentata estorsione, con l’aggravante del c.d. metodo mafioso, a seguito delle indagini condotte dal Nucleo Investigativo di BAT – sotto la direzione della DDA di Bari, ai danni di due imprenditori locali nel periodo 2021-2022. Fatti che hanno attirato l’attenzione mediatica ma anche la preoccupazione del sindaco di Andria Giovanna Bruno, che interviene per esprimere il suo personale plauso alle forze dell’ordine ed alla magistratura per il colpo messo a segno.

«Sono dettagli inquietanti quelli emersi dalla conferenza stampa della Procura della Repubblica di Bari Direzione Distrettuale Antimafia – commenta il Sindaco Bruno – Rafforzano la convinzione che la criminalità pervade e attraversa tutto il tessuto cittadino, territoriale ed economico, insinuandosi in maniera subdola. Ed è per questo che non bisogna mai abbassare la guardia. Anzi, bisogna continuare ad essere compartecipi di ogni azione a difesa della comunità, della città intera. Alla D.D.A. di Bari, ai Carabinieri a tutte le istituzioni che hanno operato va il mio personale plauso, anche a nome di tutta la città, per l’operazione di oggi perché dimostra come continuare ad avere fiducia nella giustizia e nell’operato delle forze dell’ordine sia fondamentale, così come fondamentale è collaborare con la Squadra Stato».