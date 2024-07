Alla presenza del Direttore Amministrativo Asl Bt Ivan Viggiano e della Direttrice del Dipartimento di Riabilitazione Asl Bt Francesca Cuonzo, si è tenuto stamane, presso la sede della Direzione Generale, un incontro con alcuni genitori di bambini ai quali vengono erogate prestazioni sanitarie riabilitative all’interno di diversi plessi scolastici nella città di Andria.

«Chiariamo subito che nessuna famiglia – afferma il dott. Viggiano – sarà privata dell’assistenza adeguata ed indicata dalle terapie sanitarie prescritte e l’Asl Bt continuerà a farsi carico dei bisogni di queste famiglie e dei bambini». «Le prestazioni sanitarie della riabilitazione – prosegue la dott.ssa Cuonzo – vanno garantite in sicurezza ed eseguite in ambienti in possesso dei requisiti organizzativi e tecnologici previsti dalle norme vigenti».

L’Asl Bt, si precisa, fornirà in tempi brevi alle famiglie interessate e, chiaramente, prima dell’inizio delle attività scolastiche, tutte le opportune indicazioni utili per l’espletamento e l’erogazione di tali prestazioni. A tal proposito, già nella giornata di domani, proprio per discutere della questione, la Direzione incontrerà i referenti del Centro di Riabilitazione convenzionato “Quarto di Palo”.