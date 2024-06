Convocato per il prossimo 3 luglio alle ore 16 dal suo Presidente, Giovanni Vurchio, il

Consiglio Comunale, in seduta pubblica ed in adunanza ordinaria in un unica convocazione I

lavori saranno resi pubblici con trasmissione integrale in diretta streaming.

Questo l’Ordine del Giorno: Interrogazione/Interpellanza sugli interventi di

riqualificazione in via Puccini – presentata dal Consigliere Andrea Barchetta; presa d’atto

della determina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il

servizio di gestione dei rifiuti n. 283 del 20 Giugno 2024: “Procedura di validazione

dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario anno 2024-2025 secondo il metodo

tariffario Servizio Integrato di gestione dei rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 così

come modificata dalla delibera n. 389/2023 ARERA – Approvazione Piano Economico

Finanziario anno 2024-2025 ex art. 8 delibera n. 363/2021 così come modificata dalla

delibera n. 389/2023 – Ambito Tariffario Comune di Andria”.

Approvazione tariffe TARI esercizio 2024. (Prot. n. 0058461 del 21.06.2024); Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2025 – Ratifica della Deliberazione di giunta Comunale n. 100 in data 22.05.2024, (Prot. n. 0054649 del 11.06.2024); Società Olio Levante s.r.l. Progetto di

ampliamento del complesso aziendale industriale agroalimentare ubicato in via Barletta n.

238 – via Vecchia Barletta. Approvazione variante allo strumento urbanistico ai sensi

dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010. ( Prot. n. 0052771 del 04.06.2024).