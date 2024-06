«Non si arresta il trend delle commissioni deserte su provvedimenti importanti che andranno ad impattare sulle tasche dei cittadini. La terza commissione, riconvocata stamattina, sull’aumento TARI, infatti, di nuovo, non si è tenuta, per assenza del consigliere della lista civica futura. Quasi sulla stessa scia, la prima commissione, riconvocata per la giornata di ieri, sul medesimo provvedimento, si è tenuta, ma solo grazie alla presenza del consigliere dei Cinque Stelle, che ha mantenuto il numero legale, in quanto la maggioranza, da sola, non aveva i numeri, mancando l’ex capogrupppo del PD». Tornano a parlare di questo argomento i consiglieri di Forza Italia Donatella Fracchiolla e Marcello Fisfola ed i consiglieri Luigi Del Giudice e Nino Marmo del Movimento Pugliese.

«A tentare di riconciliare e ricompattare il gruppo del PD nostrano, addirittura, ieri sera, è stato scomodato il coordinatore regionale, giunto in città per una riunione urgente, preoccupato di “perdere” il presidente del Consiglio (e i suoi oltre mille voti) – spiegano nella nota – Tra documenti di sfiducia, prima annunciati a gran voce pubblicamente e poi negati nelle segrete stanze, non si conoscono gli esiti dell’incontro. Tuttavia, a giudicare da quanto accaduto stamattina, non sembrerebbe si sia giunti a conclusioni positive. Il nuovo capogruppo del PD, nonché presidente della terza commissione, infatti, si è visto costretto a dichiarare deserta la Commissione da lui convocata per discutere dell’aumento TARI, per assenza dei numeri, da parte proprio dei suoi!».

«L’Amministrazione Bruno è oramai, palesemente, sull’orlo di un tracollo e, tra pretese di mantenimento di poltrone da una parte o di conquista di ruoli dall’altra, il Sindaco, ahinoi, è sempre più in difficoltà nel tentare di mantenere le promesse fatte ai membri della “sua” squadra, in cambio di un vacillante appoggio e troppo distratto per pensare realmente alle sorti di questa Città – concludono – Al prossimo consiglio del 3 luglio, Forza Italia e Movimento Pugliese si batteranno per evitare che l’aumento TARI al quale ci si dovrà adeguare, impatti sulle tasche delle famiglie e delle imprese andriesi, proponendo e avvallando eventuali soluzioni alternative che l’Amministrazione vorrà offrire, così come accaduto nei comuni limitrofi».