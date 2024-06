Vasta operazione questa mattina della Polizia di Stato, su ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, che ha eseguito 26 provvedimenti cautelari emessi dal G.I.P. del Tribunale di Trani nelle province di Barletta-Andria-Trani e Foggia. L’accusa è di associazione a delinquere finalizzata al furto, riciclaggio e ricettazione di autovetture.

Il sindaco, avv. Giovanna Bruno esprime plauso alle Forze dell’Ordine ed alla Magistratura per il brillante risultato di questa operazione che ha toccato in maniera forte la città di Andria: 19 infatti gli andriesi coinvolti.

«Un’operazione importante, l’ennesima – dichiara il sindaco – Un territorio che continua ad essere scandagliato, procurando senso di fiducia nei cittadini che affidano quotidianamente alla magistratura e alle forze dell’ordine le loro paure, i timori, la percezione di insicurezza e di stato di assedio da parte della mala. Ringrazio accoratamente la Procura della Repubblica di Trani, la Questura e la Sezione Reati Contro il Patrimonio della Squadra Mobile della Questura di Barletta-Andria-Trani e dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, della Bat per questo considerevole colpo inferto alla criminalità organizzata, con altissima professionalità e minuziosa attività di indagine. L’appello a tutti noi ad essere collaborativi, sempre. Non si può esclusivamente demandare alle forze dell’ordine e alla giustizia il compito di intervenire per stanare il male. Spetta anche a noi, a ciascuno di noi, rendersi tassello di un processo di collaborazione, sottraendoci ai metodi subdoli di una criminalità che si insinua nel nostro quotidiano, minando alla base la comunità in cui viviamo ed operiamo».