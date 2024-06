Le liste di prenotazione nella Asl Bt non sono chiuse. “Viene effettuato un monitoraggio costante delle liste di prenotazione e quando necessario vengono garantite altre date per le prenotazioni. Pertanto gli sportelli Cup e il Call Center aziendali sono pienamente operativi”. Questa la precisazione di Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale della ASL Bt alle notizie di stampa pubblicate oggi che parlano di liste chiuse o bloccate nella aziendale sanitaria della provincia Bat. “Conosciamo molto bene le problematiche legate ai tempi di prenotazione perché abbiamo un monitoraggio costante – aggiunge la Direttrice Generale – e soprattutto abbiamo messo in campo tutte le forze organizzative per portare al massimo le potenzialità che abbiamo su tutto il territorio. Nel corso del 2023 abbiamo infatti aumentato tutte le prestazioni sanitarie rispetto al 2019 di 37,2 punti percentuali mentre il numero degli interventi chirurgici è aumentato del 26 per cento. I dati sono in aumento anche nel 2024. Non basta e continuiamo a lavorare per rispondere alle esigenze di assistenza, ma non abbiamo liste chiuse”.