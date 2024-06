Era deceduto nella sua abitazione da almeno una ventina di giorni ed è stato ritrovato nella serata di ieri. E’ stato ritrovato nella sua casa in via Piemonte ad Andria un 68enne deceduto già da tempo probabilmente per un malore. L’allarme sarebbe scattato da un parente che aveva provato a mettersi in contatto con il 68enne già da qualche giorno ma senza nessuna risposta. All’ennesima telefonata senza risposta è partito l’allerta. L’uomo viveva solo.

Sul posto dopo l’arrivo di una equipe sanitaria del 118 di Andria e dei carabinieri, è stato necessario l’ausilio dei Vigili del Fuoco, per consentire l’apertura della via di accesso. Sul posto anche il medico legale.