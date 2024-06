Ecologia, laboratori di riciclo e sostenibilità: queste le parole che hanno accompagnato i piccoli del plesso “Don Tonino Bello” di Andria durante l’anno scolastico appena concluso. Un percorso alla scoperta della natura attraverso attività laboratoriali e lezioni immersi nel verde che ha permesso ai bambini di comprendere l’importanza di piccole azioni quotidiane per salvaguardare il pianeta e gli spazi che abitiamo.

«Il vero cambiamento arriva dal basso e quindi dai più piccoli» – hanno sottolineato le docenti. «Basterebbe che tutti i cittadini adottassero piccole abitudini per fare del bene ai territori in cui si vive. Tutti i nostri alunni sono diventati cittadini green mettendo in pratica a scuola e a casa almeno 10 azioni per promuovere la sostenibilità ambientale».

Un bel risultato raggiunto dall’intera comunità scolastica nel segno della formazione e della sensibilizzazione che parte da scuola e continua, poi, nella vita quotidiana.

«Insieme, scuola e famiglia possiamo costruire un mondo più verde e vivibile per tutti» hanno rimarcato le docenti del circolo “Oberdan”.