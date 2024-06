Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha connesso il Codice del Terzo settore alla disciplina europea dei contratti pubblici. L’art 6 del D.Lgs. 36/2023 riconosce come i rapporti fra Pubblica Amministrazione e Terzo settore siano parte integrante del più ampio e variegato scenario fra pubblica amministrazione e soggetti privati. È quanto mai urgente approfondire gli istituti che regolano questo rapporto al fine di promuovere legalità e crescita delle organizzazioni.

Per questo è stato organizzato un Focus multidisciplinare sul Welfare, giovedì 13 alle ore 15.30 in Sala consiliare del Comune di Andria. Esperti e amministratori si confronteranno in diverse sessioni di lavoro. Il programma dettagliato in allegato.

Il convegno è stato accreditato dagli ordini dei Consulenti del lavoro, Dottori Commercialisti e Assistenti Sociali.