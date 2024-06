Sono stati avviati questa mattina interventi straordinari di rimozione dei pini su via Martiri di Bologna, zona INPS. Si tratta di un intervento programmato che risponde ad una annosa questione irrisolta da tempo, ovvero la totale sconnessione del manto stradale provocata dalle radici degli stessi alberi che hanno reso, causa la loro sopraelevazione, quasi impraticabile il tratto stradale. All’espianto seguirà, nel prossimo autunno, una nuova piantumazione, con nuove essenze meno invasive rispetto alle precedenti, tali da non recare danni né al manto stradale, né alle abitazioni attigue. Dopo queste operazioni, seguirà la manutenzione del manto stradale, in particolare nelle porzioni stradali interessate dalle forti sconnessioni.

L’intero intervento è stato programmato e coordinato dai Settori Ambiente e Manutenzioni, con la collaborazione dei due assessori Savino Losappio (alla Qualità della vita) e Mario Loconte (al Quotidiano). Per gli assessori si tratta di un intervento particolarmente delicato che si è reso possibile grazie alla individuazione di specifiche risorse oltre che di un necessario nuovo e fattibile programma di piantumazione arborea.