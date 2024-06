L’emozione non manca neanche in chi è abituato a lavorare sotto stress. Perché c’è grande attesa rispetto all’evento che nel pomeriggio a Trani celebrerà il 210 anniversario della fondazione dell’arma dei Carabinieri. Anche nella provincia Barletta Andria Trani, infatti, una manifestazione organizzata con grande attenzione è in programma per questa ricorrenza. E gli ingredienti perché la celebrazione resti memorabile ci sono tutti: a partire dal luogo prescelto la piazza che unisce a Trani, il mare, la cattedrale e il palazzo della giustizia

Ma è il significato ulteriore che il comandante provinciale del Carabinieri ha voluto dare alla manifestazione a renderla decisamente partecipata: sarà l’orchestra della scuola Baldassarre di Trani protagonista della parte artistica della celebrazione, allietando con la musica gli illustri ospiti attesi, ma anche eseguendo quei brani da banda necessari per sottolineare i movimenti di schieramento dei militari.

L’evento sarà trasmesso in diretta dalla nostra emittente in tv al canale 18 e sui canali social facebook e youtube. L’appuntamento è fissato alle ore 19.