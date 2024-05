Unione Europea, giovani e opportunità: sono questi i temi al centro dell’incontro “Europa, t’appartengo?!”, una iniziativa promossa dal Movimento studenti di Azione Cattolica in collaborazione con il Settore Giovani diocesano in programma domani, lunedì 27 maggio dalle ore 19, presso i locali del Food Policy Hub (Chiostro San Francesco).

A fare da filo conduttore sarà il senso di appartenenza all’Unione Europea; una opportunità per giovani e studenti in vista delle elezioni per comprendere il valore della comunità a cui appartengono, le possibilità che offre e gli strumenti di partecipazione democratica per far sentire la propria voce.

A guidare in questo percorso di confronto e formazione ci saranno la professoressa Teresa Catania, docente di filosofia presso il liceo “Nuzzi” di Andria e l’avvocato Gianluca Ruggiero.

“Europa, t’appartengo?!” diventa così un interrogativo che dovrebbe spingere giovani e non ad immagianare nuovi inizi a partire da un voto libero e consapevole il prossimo 8 e 9 giugno.