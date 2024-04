Cambiamenti climatici, ambiente e rifiuti: 3Place scende in campo ancora una volta e lo fa tra i banchi di scuola, continuando una azione di sensibilizzazione tra i più piccoli dell’ I.C “Verdi-Cafaro” di Andria.

Si è parlato di cambiamenti climatici, del loro impatto sul Pianeta e come fare la propria parte in una lezione di “attualità”.

«Portiamo a casa tante emozioni, in primis la speranza di aver seminato qualcosa, consapevolezza e responsabilità» ha sottolineato Riccardo Moschetta, presidente dell’associazione andriese.

Ore di informazione e sensibilizzazione sempre con un unico obiettivo: cercare di agire tutti per un pianeta più vivibile.