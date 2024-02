L’elicottero bianco di proprietà dello Stato italiano è uno dei due in dotazione all’Aeronautica Italiana ed è generalmente utilizzato per i voli di Stato. Spesso è stato protagonista dei viaggi dei Pontefici prima Papa Ratzinger e poi Papa Francesco, oggi è a Castel del Monte.

A bordo non politici ma alti funzionari dello Stato. Probabile una visita formale in vista del G7 che si svolgerà in Puglia a giugno nel territorio di Fasano. Ma saranno molteplici gli eventi collaterali per cui si sta lavorando all’organizzazione.