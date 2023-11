Puntare sempre di più sulla valorizzazione delle lingue e sugli scambi culturali, è uno degli obiettivi del Liceo “Carlo Troya” di Andria che nella serata di ieri ha ricevuto il riconoscimento come “scuola partner” DELF.

Un obiettivo raggiunto anche grazie ai risultati ottenuti degli studenti per gli esami di lingua francese e che ora presenta il liceo come scuola partner e centro d’esame per l’intero territorio della Bat.

Nel pomeriggio di ieri, infatti, presso la Biblioteca Comunale “G. Ceci” si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi di lingua francese. 52 i ragazzi che durante lo scorso anno hanno conseguito a pieni risultati i livelli DELF B1 e B2.

Presenti la dirigente scolastica, l’assessore all’istruzione, Dora Conversano, i docenti del dipartimento di Lingue e il professor Vergne, responsabile dell’Alliance Francaise.

Un investimento per i ragazzi e per l’intera scuola che da anni punta sulla valorizzazione degli scambi culturali anche grazie ai progetti Erasmus. Presenti all’evento anche alcuni ex studenti del liceo linguistico per una testimonianza sull’importanza delle certificazioni e sulla conoscenza delle lingue in ambito universitario e lavorativo.

