Si parlerà di corretta presentazione della documentazione amministrativa con le conseguenti procedure autorizzative per i beni culturali e del paesaggio vincolati, nell’evento formativo organizzato per martedì 28 novembre a Palazzo Covelli a Trani a partire dalle ore 16. L’appuntamento rientra nel più ampio cartellone di iniziative messe in campo dall’Ordine degli Architetti PPC BAT, in questo caso, con la co organizzazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta Andria Trani e Foggia.

«Una iniziativa nata dalla volontà di Ordine e Soprintendenza di offrire strumenti concreti di formazione ai professionisti del settore – ha spiegato l’arch. Andrea Roselli, Presidente dell’Ordine degli Architetti BAT – un evento a cui teniamo molto e che vedrà sicuramente un’ampia partecipazione perché si è spesso soggetti ad iniziative professionali che riguardano beni vincolati».

I lavori saranno introdotti dal Presidente dell’Ordine arch. Andrea Roselli e dalla Soprintendente arch. Anita Guarnieri mentre nel corso della seduta formativa saranno presentati diversi casi studio di beni vincolati, come esempi per la corretta presentazione della documentazione amministrativa, grazie alla partecipazione di diversi funzionari della Soprintendenza. Ad intervenire saranno l’arch. Daniela Fabiano, l’arch. Giuseppe Francesco Rociola, l’arch. Eligio Seccia, il dott. Italo Maria Muntoni e la dott.ssa Donatella Pian.