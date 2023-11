Una nuova protesta contro un’antenna telefonica prossima all’installazione che, questa volta, arriva dalla parrocchia di San Riccardo, nel quartiere San Valentino di Andria. L’iniziativa è del parroco don Michelangelo Tondolo il quale ha avviato una raccolta firme chiamando a raccolta i residenti del quartiere. In poche ore sono stati sottoscritti più di 200 nominativi di cittadini che chiedono lo stop all’installazione dell’antenna in un terreno tra via Gregorio XIII e via Massafra. Per il quartiere San Valentino sarebbe la quinta installazione, tra antenne e ripetitori che già circondano la zona.

Nel 2019 una nota compagnia di telefonia ha offerto al parroco una cifra tra i 10 e i 12 mila euro all’anno per installare proprio all’interno dell’oratorio un’antenna, a pochi metri dal campetto sportivo. Offerta declinata da don Michelangelo. Con le oltre 200 firme già raccolte il parroco andriese andrà al Comune per consegnare le istanze dei residenti di San Valentino e per proporre ben tre soluzioni.

Don Michelangelo Tondolo, infine, ha ribadito che la protesta è pacifica. Più volte ha chiesto ai residenti del quartiere di assumere comportamenti idonei in queste settimane, scegliendo la via del dialogo con le istituzioni. «Dispiace – ha tuttavia sottolineato il parroco di San Riccardo – notare che è stato disposto un servizio di vigilanza privata nei pressi dell’area dove verrà installata l’antenna».

Il servizio.