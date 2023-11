Nell’ambito di una serata benefica sabato 11 novembre ’23, un festeggiato molto speciale brillerà dall’alto dei cieli. Antonella Inchingolo, moglie di Paolo Abbasciano, prematuramente scomparso l’anno scorso in un incidente stradale alla periferia di Barletta, ha deciso di onorare la memoria di suo marito in un modo straordinario.

«Avremmo dovuto organizzare un festoso party per il suo 40esimo compleanno l’anno scorso, ma quasi un mese prima, il 29 settembre, ho perso mio marito in modo tragico», commenta Antonella. «Ho sentito la necessità di celebrare comunque la vita di Paolo, ed è così che ho deciso di organizzare un evento speciale per il prossimo 11 novembre presso la struttura che gestivamo insieme: tenuta Leonetti, ad Andria. In questa occasione, festeggeremo Paolo con una raccolta fondi benefica destinata a sostenere la Fondazione Pugliese per le Neurodiversità, un’organizzazione che si dedica alle persone affette da disturbi dello spettro dell’autismo».