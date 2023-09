Originario di San Ferdinando torna dopo esattamente 30 anni nella sua terra natia il Colonnello Massimiliano Galasso alla guida del Comando Provinciale dei Carabinieri della BAT. Questa mattina un incontro con i giornalisti per presentare le sue linee di azione alla guida di un comando nato praticamente poco più di due anni fa e che seppur già strutturato dopo la reggenza del Col. Andrei, deve ottimizzare al meglio le risorse per rispondere alla domanda costante di sicurezza in un territorio decisamente vivace sia da un punto di vista produttivo che anche della criminalità.

45 anni, ultimo incarico a Reggio Calabria, il Col. Galasso ha spiegato di aver resettato i precedenti incarichi per mettere a disposizione la sua esperienza nella sua terra. Ha ricordato anche il vicebrigadiere Salvo D’Acquisto nel giorno in cui ricorre l’80esimo anniversario della sua morte arrivata a Palidoro per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste. Ha voluto sottolineare anche la necessità di fare squadra come unica via per raggiungere importanti obiettivi. Ha parlato anche dell’organico a sua disposizione e cioè dei circa 400 carabinieri in servizio nella BAT.

