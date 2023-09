Il circo come non l’avete mai visto. È una chiusura in grande stile quella del Festival Internazionale Castel dei Mondi. La 27esima edizione si chiude con un ultimo evento che fa calare il sipario sulla kermesse teatrale andriese. Si tratta di “Et Voilà – Il Circo delle Emozioni”, un progetto curato dall’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Teramo, presentato per la prima volta sul palcoscenico della manifestazione.

Protagonisti sono 35 giovani diversamente abili, accompagnati da dieci operatori socio-assistenziali: sono i ragazzi e lo staff di “Rurabilandia”, la fattoria sociale della ASP 2 di Teramo, dedicata all’inclusione lavorativa e sociale di persone con disabilità.

Vestono i panni di improbabili circensi, un po’ confusionari ma sicuramente divertenti. Prende vita così uno spettacolo al tempo stesso emozionante e sorprendente, fatto di domatori di poesie, lanciatori di baci, sollevatori delle pene dell’animo, equilibristi sul filo dei pensieri, musicisti, motociclisti e clown. Un viaggio nei sentimenti, nelle emozioni e nell’intimo di ciascuno, attraverso la leggerezza e la fantasia degli originali numeri da circo che vengono proposti nel corso dello spettacolo.

Uno show realizzato per la prima volta nel 2019, e che ha già girato per piazze e teatri di mezza Italia. Un lavoro artistico che è il frutto di un lungo percorso, in cui i ragazzi di “Rurabilandia” sono stati guidati e seguiti, superando paure, timidezze e in generale i propri limiti. Un’opera corale che vuole avvicinarsi alla disabilità in modo inclusivo, con l’obiettivo di superare la sterile compassione per le fragilità.

Lo spettacolo andrà in scena questa sera alle 21.15 presso la sede del Centro Provinciale di Istruzione per Adulti “Gino Strada”, nel quartiere di San Valentino. L’ingresso è gratuito.