Un altro fine settimana di spettacoli al Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria. Il cartellone di eventi della kermesse teatrale sta per concludersi ma, in attesa che cali il sipario sulla edizione numero 27, il programma della manifestazione propone ancora alcuni appuntamenti da non perdere.

Due i grandi eventi della giornata di oggi: sul palco del Centro Provinciale di Istruzione Per Adulti, nel quartiere di San Valentino, in scena la prima regionale di “Sid – Fin qui tutto bene”, con Alberto Boubakar Malanchino, per la regia di Girolamo Lucania. Uno spettacolo prodotto dalla compagnia torinese Cubo Teatro, e vincitore del prestigioso premio In-Box 2023.

Protagonista è Sid, giovane italiano di origini algerine ma non appartiene né all’Occidente e neanche alla cultura africana. Veste sempre di bianco, perché il bianco è il colore del lutto per i musulmani. Vive come uno dei tanti ragazzi di una delle tante periferie dell’Occidente, nel mondo drogato della società dello spettacolo. La sua storia viene raccontata attraverso un monologo sotto forma di concerto hip hop, suonato dal vivo. Un lavoro che è il frutto di un’indagine su un quartiere multietnico della periferia di Torino. Su il sipario alle 21.15, con replica anche domenica sera, alla stessa ora.

Spazio alla musica nella villa comunale che, dalle 22, ospiterà il concerto della Chop Chop Band. La storica formazione barlettana, nata nel 1992, sul palco per circa due ore di spettacolo, rigorosamente live, che è un viaggio tra i brani più conosciuti del gruppo reggae pugliese. Un evento dal titolo “Un equilibrio fragile”, come uno degli ultimi singoli lanciati dalla band, e che affronta in chiave musicale i temi dell’inquinamento e della sopravvivenza del nostro pianeta.

Tanta musica anche all’Officina San Domenico, dove è stata organizzata una scoppiettante festa di fine festival, in compagnia dei musicisti Misga e Krispino. Appuntamento a partire dalle 21.30.