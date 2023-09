Un programma all’insegna della danza e del teatro oggi al Festival Castel dei Mondi di Andria. I riflettori della kermesse si spostano all’ex macello comunale di via Don Riccardo Lotti, che ospiterà una doppia performance di danza a cura di Equilibrio Dinamico Dance Company: alle 20 sarà la volta dell’anteprima di “Archétype” di Ahmed Khamis. A seguire “Sameval Coevo” con Serena Angelini e Giulia Bertoni. Si tratta del terzo e quarto appuntamento, nell’ambito della kermesse, con il progetto di residenza artistica Abitare 23.

Al Museo Diocesano, a partire dalle ore 21, è di scena “Saga Salsa Noir” della Residenza Teatrale Qui e Ora, presentato per la prima volta in Puglia in occasione del Festival. Un atto unico, incentrato su una veglia funebre. Echi shakespeariani si mescolano ad una atmosfera surreale, con un finale a sorpresa che sa molto di commedia all’italiana.

Incontri ravvicinati del terzo tipo, invece, al Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di San Valentino, che ospiterà lo spettacolo dal titolo “Robe dell’Altro Mondo – (Cronache di un’invasione aliena)”, a cura della compagnia teatrale Carrozzeria Orfeo e Le Canaglie. La storia si sviluppa intorno al tema delle paure metropolitane, ovvero l’insieme delle fobie e delle tensioni sociali che caratterizzano e condizionano la nostra quotidianità. E così, in un mondo incrinato da una profonda crisi economica, sociale e umana, dove ogni via d’uscita sembra ormai perduta, l’unica speranza di salvezza sembra essere rappresentata dagli Alieni. Su il sipario alle ore 21.15.