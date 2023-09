Oggi più che mai tutti siamo messi davanti a numerosi problemi da risolvere, situazioni differenti in cui adottare approcci diversificati, e ciò che caratterizza un buon approccio educativo è sintetizzato da Alberto Pellai in sette competenze, o life skills, strumenti indispensabili per affrontare le sfide della quotidianità.

Sarà questo l’argomento centrale della XX edizione del “Settembre pedagogico” andriese organizzata dalla Rete di Scuole CISA, alla quale fanno capo tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del territorio andriese, col patrocinio comunale: dirigenti scolastici, studenti, genitori, associazioni culturali, ente locale, terzo settore sono chiamati a confrontarsi e riflettere sul tema.

L’appuntamento per quest’anno è fissato a mercoledì 13 settembre alle ore 16.30 presso l’auditorium dell’I.I.S.S. “R. Lotti-Umberto I” in via Cinzio Violante.

Relatore sarà Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore presso il dipartimento di Scienze biomediche dell’Università degli Studi di Milano. Nel 2004 il ministero della Salute gli ha conferito la medaglia d’argento al merito in Sanità pubblica. È autore di molti famosi libri di parenting e psicologia, tra i quali Tutto troppo presto. L’educazione sessuale dei nostri figli ai tempi di Internet, Mentre la tempesta colpiva forte e, con Barbara Tamborini, Destinazione Vita. Life skills: il bagaglio essenziale per affrontare il viaggio più importante.

Interverranno la dott.ssa Giuseppina Lotito, dirigente dell’Ufficio Scolastico di Bari, e l’avv. Giovanna Bruno, Sindaca di Andria. Coordinerà la prof.ssa Dora Guarino, Dirigente Scolastica del Liceo “Carlo Troya” e Presidente della Rete di Scuole CISA.

A tutti i partecipanti sarà fornito attestato di partecipazione: le iscrizioni saranno aperte a partire dalle ore 16.00.