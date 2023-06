È una patologia molto diffusa e spesso anche molto invalidante che, se non curata adeguatamente, può portare a pericolose complicazioni nel corretto funzionamento dei reni. Parliamo della “calcolosi urinaria”, il cui trattamento vede la clinica Urologica e Andrologica dell’ospedale “Bonomo” di Andria un centro scientifico di eccellenza a livello nazionale. Uno dei 5 selezionati, in tutta Italia, per portare avanti il “Progetto Donatello”, rivolto ai medici specializzandi. Alcuni di questi si sono dati appuntamento proprio nella città federiciana, per una due giorni dedicata alla formazione.

Si tratta di una delle patologie urologiche in assoluto più frequenti. Basti pensare che ogni anno, solo in Puglia, si registrano circa 16mila accessi ospedalieri da parte di pazienti che soffrono di calcolosi urinaria, mentre si contano oltre 5mila ricoveri. Il servizio.