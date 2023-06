“Scegli il lavoro che ami, e non lavorerai neanche un giorno della tua vita”. Recita così una citazione antichissima del filosofo cinese Confucio, espressione di un concetto che resta, tuttavia, sempre applicabile, anche nella società contemporanea. A svilupparlo è Riccarda Zezza, nel suo libro dal titolo “Cuore Business. Per una nuova storia d’amore tra persone e lavoro”, da lei presentato, ieri sera, ad Andria, negli spazi del Coco Hub, il Contenitore Contemporaneo in via Barletta.

L’autrice, ex manager di grandi aziende e oggi imprenditrice di successo, affronta una riflessione attenta su uno dei grandi temi del nostro tempo: quello della umanizzazione del lavoro, per migliorare la qualità della vita.

Un manuale d’istruzioni per riscoprire la passione per ciò che si fa, tenendo però conto di ciò che si è. Perché quella con il proprio lavoro è una relazione d’amore spesso complicata ma non impossibile.

Un nuovo appuntamento con la cultura ospitato dal Contenitore Contemporaneo, che ha già messo in cantiere altri interessanti progetti.

Il servizio.