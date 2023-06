Un giovane che amava l’arte in ogni sua forma, dalla poesia alla pittura. E’ stato giornalista ed ha anche insegnato al Liceo “Carlo Troya”. Francesco Di Niccolo ha lasciato un segno tangibile nella comunità andriese. Affetto da atrofia spinale, è scomparso prematuramente nel 2011 a causa di una polmonite. Aveva solo 31 anni. La città di Andria non lo ha dimenticato e ha deciso di istituire un concorso letterario e giornalistico alla sua memoria rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il concorso, giunto alla seconda edizione, quest’anno ha avuto come tema “Cambiamenti climatici: esiste un piano B?”, suddiviso in due sezioni: poesia inedita e giornalismo. Sette gli studenti premiati con diverse borse di studio (tra cui una messa a disposizione da Telesveva) oltre ad un tablet ed un viaggio studio. I riconoscimenti sono stati consegnati al Liceo “Carlo Troya” alla presenza dei genitori di Francesco.

Gli elaborati presentati dai ragazzi vincitori sono stati ampiamente apprezzati per la profondità con cui è stato affrontato il tema oggetto del concorso. Gli studenti vincitori arrivano dalle scuole di Andria, Trani e Barletta. La sensazione è che la spiccata sensibilità culturale di Francesco Di Niccolo sia arrivata a tutti loro.

La scuola che guarda al passato, a Francesco Di Niccolo, attualizzando il suo esempio per le giovani generazioni.

Il concorso letterario giornalistico Francesco Di Niccolo è stato promosso dalla Biblioteca Diocesana San Tommaso d’Aquino.

Il servizio.