Si è concluso ieri un importante Consiglio Comunale che ha visto l’approvazione di atti propedeutici al Bilancio dell’Ente e di particolare rilievo sul fronte delle Opere Pubbliche. In particolare il Consiglio ha discusso e approvato i seguenti punti:

– Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2023/2025;

– Programma Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 ed elenco annuale 2023;

– Programma Biennale 2023-2024 degli acquisti di beni e servizi;

Particolarmente di rilievo, «straordinario e irripetibile – commenta l’ass. Ai Lavori Pubblici arch. Mario Loconte – il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 – per la portata dei finanziamenti intercettati grazie ai quali potremo sviluppare Piani di Rigenerazione Urbana oltre a Opere puntuali che interesseranno diversi quartieri della città. Si evidenziano tra le opere più importanti a realizzarsi i progetti Pinqua, ARIA, ACQUA, TERRA, che vedranno riqualificare le aree prossime altre tre stazioni, nord, centro, sud; il Restauro di Palazzo Ducale; la nascita di un Centro polifunzionale “Piazza mercato ludoteca” nel quartiere S. Valentino; la riqualificazione del Centro di aggregazione Fornaci; la riqualificazione dello Stadio S. Angelo dei Ricchi; la realizzazione di un nuovo Polo Sportivo nel quartiere Monticelli; la realizzazione di un Polo per l’infanzia nel quartiere S. Valentino; la realizzazione di un Asilo nido nei pressi di Largo Ceruti; la riqualificazione dell’ex carcere Mandamentale; la messa in sicurezza di via Carmine finalizzata all’eliminazione del ponte Bailey; nuovi piani di manutenzione stradale.

A queste opere in programmazione ricordiamo le opere in corso, come Piazza Umberto I, Largo Giannotti, Piazza Toniolo, S. Domenico, scuola Jannuzzi, Strada per strada, Stupor Mundi, la discarica. Su tutte le opere citate in programmazione nell’anno 2023 sono in corsa i progetti di fattibilità tecnico – economica. Seguiranno gli appalti integrati per l’avvio delle opere. Un lavoro importante sul quale si gioca il futuro dello sviluppo urbanistico, sociale ed economico della nostra città!».

Altri aspetti di notevole rilievo sono stati gli atti relativi al Bilancio dell’Ente tra cui:

– Modifica Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

– Approvazione tariffe Tari – Esercizio 2023;

– Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025 (art. 170, comma 1, D. Lgs. 267/2000);

«Rispetto a tali delibere – commenta l’ass. al Bilancio dott. Pasquale Vilella si è provveduto all’adeguamento del regolamento Imu alla normativa vigente nonché alla innovazione tecnologica. Inoltre sono state approvate le tariffe Tari che consentiranno l’avvio della riscossione che, grazie ad emendamento proposto dal PD e dalle liste di maggioranza, prevederà il pagamento del tributo in 5 rate costanti a partire dal 31 luglio. Infine è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP che è l’ultimo atto propedeutico all’approvazione del Bilancio di Previsione calendarizzato nel Consiglio Comunale che si terrà il prossimo 9 giugno».