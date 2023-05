Nessun rancore! Il consigliere comunale e provinciale di Andria Gianluca Grumo ha lasciato la Lega per approdare ad Italia Viva. Da un Matteo (Salvini), all’altro (Renzi) il passo non è stato breve ma frutto di interlocuzioni avviate tempo fa, ha raccontato l’ex candidato presidente della Regione Puglia contro Emiliano e Fitto, Senatore ed ex sottosegretario Ivan Scalfarotto che nella biblioteca comunale di Andria ha benedetto l’approdo di Grumo difronte ad una platea di simpatizzanti del partito di Renzi.

Italia Viva si presenta come una forza equidistante da centrodestra e centrosinistra ma mantiene con entrambe le sponde della politica italiana un rapporto dialogico. Così dovrà e potrà fare anche il consigliere Grumo eletto con il centrodestra in un consiglio comunale e in quello provinciale a maggioranza PD.

Se Grumo lascia la Lega però, in consiglio comunale non resta senza rappresentanza il partito di Salvini visto che nella stessa giornata di ieri ha annunciato adesione l’ex candidato sindaco del centrodestra Antonio Scamarcio. Il servizio.