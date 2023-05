Si comunica che per Lunedì 29/5 alle ore 17,00 è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica ed in adunanza ordinaria in un unica convocazione.

Ordine del giorno:

1) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Modifica Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – (Prot. n. 0033549 del 13.04.2023);

2) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Approvazione del Programma Annuale degli incarichi esterni di studio, ricerca, consulenza e collaborazione ex art. 3, comma 55, della L. 244/2007 e s.m.i. – Anno 2023. (Prot. n. 0043544 del 17.05.2023);

3) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2023/2025 – Approvazione. (Prot. n. 0039998 del 06.05.2023);

4) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Programma Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 ed elenco annuale 2023 – Approvazione. (Prot. n. 0040326 del 08.05.2023);

5) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Programma Biennale 2023-2024 degli acquisti di beni e servizi – Approvazione (Prot. n. 0040327 del 08.05.2023);

6) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025 (art. 170, comma 1, D. Lgs. 267/2000)—(Prot. n. 0040396 del 08.05.2023;

7) Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ex art. 5 TQRIF allegato alla Delibera ARERA n.15/2022—Attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti, spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani-Ambito tariffario Comune di Andria. Presa d’atto della Carta della Qualità approvata con la determinazione AGER Puglia nr. 706 del 30.12.2022;

8) Approvazione tariffe Tari- Esercizio 2023—presa d’atto della determina del direttore dell’agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nr.182 del 13 maggio –validazione PEF 2022-2025.