Uno spettacolo in occasione del 31° anniversario della strage di Capaci e via D’Amelio. Sono passati trent’anni dalla strage di Via D’Amelio. Una ferita ancora aperta nel cuore dell’Italia. Tante le indagini, i processi i depistaggi e le sentenze per una verità, forse, troppo dura da accettare. Lunedì 22 maggio, ore 20.00 c/o l’auditorium “Mons. Giuseppe Di Donna” (Via Saliceti). “La Stanza di Agnese” il nome dello spettacolo. Più che un monologo, un dialogo incessante tra lei e Paolo, che continua tra le pieghe dei ricordi, con toni di tenerezza quando si tratta dei propri figli e di indignazione nei confronti dei traditori dello Stato. Durante la serata avremo la possibilità, in video collegamento, di ascoltare la testimonianza del Capitano Ultimo (Sergio De Caprio). Fortemente con questa iniziativa vogliamo ricordare il sacrificio di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone che rappresentano un modello di giustizia e di veri servitori dello Stato. La serata sarà presentata dal giornalista Nicola Curci. I biglietti d’ingresso sono disponibili presso la parrocchia di San Nicola di Myra oppure rivolgendosi alla referente Mariangela Delle Noci.