Nuova seduta di Consiglio Comunale il 28 marzo, dalle ore 18.30, convocato dal Presidente, dr. Giovanni Vurchio, per esaminare il seguente odg:

1) Interrogazioni/Interpellanze (n.3);

2) Imposta Municipale Propria (IMU) Approvazione aliquote e detrazioni per l’anno 2023 ex legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1 commi 748 e ss. (Prot. n. 0021249 del 06.03.2023);

3) Addizionale Comunale IRPEF – Determinazione aliquote per l’anno di imposta 2023 – Approvazione. (Prot. n. 0021251 del 06.03.2023);

4) Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli incarichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell’opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell’art. 1, comma 229, della legge n. 167 del 29 dicembre 2022 come modificato dall’art. 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14 (in g.u. 27/02/2023, n. 49). (Prot. n. 0027512 del 23.03.2023);

5) Ordini del Giorno (n. 3).

INTERROGAZIONI/INTERPELLANZE (n. 3)

1) Gestione Cimitero Comunale (Consiglieri: Doriana Faraone – Pietro Di Pilato – prot. n. 0022555 del 09.03.2023);

2) Via Sergio Panunzio (Consiglieri: Doriana Faraone – Pietro Di Pilato – prot. n. 0022557 del 09.03.2023);

3) Nuove piantumazioni e Regolamento del verde (Consiglieri :Doriana Faraone – Pietro Di Pilato – prot. n. 0022561 del 09.03.2023).

ORDINI DEL GIORNO (n. 3)

1) Contrarietà allo sblocco delle concessioni di estrazione di gas in zone di mare previsto dal Decreto cd. Decreto Energia (Consiglieri: Michele e Vincenzo Coratella – Prot. n. 0004346 del 17.01.2023).

2) Mozione urgente di iniziative finalizzate alla riduzione dell’inquinamento atmosferico causato dal traffico (Consiglieri: Losappio – Leonetti – Maiorano – Farina – Sgarra – Prot. n. 0018228 del 25.02.2023).

3) Autonomia Regionale Differenziata (Gruppi Consiliari: PD – ABC – Andria LAB – Futura – Prot. n. 0020312 del 02.03.2023).

I lavori saranno resi pubblici con trasmissione integrale in diretta streaming.