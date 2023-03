La legalità è possibile? Comincia con una domanda, che ha la speranza di diventare una affermazione, l’incontro organizzato ieri pomeriggio, ad Andria, in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime della mafia. Ad ospitarlo l’auditorium della scuola “Don Tonino Bello”, dove si sono dati appuntamento rappresentanti delle istituzioni e delle Forze dell’Ordine, per discutere del tema della legalità, davanti ad una platea di bambini e genitori, ricordando il sacrificio di chi è stato ucciso, da innocente, per mano della criminalità organizzata. A fare gli onori di casa la dirigente, Palma Pellegrini.

Un messaggio per i più piccoli dalla voce degli adulti: punti di riferimento, per i bambini, ed esempi da seguire, per diffondere la cultura della legalità.