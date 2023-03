E’ tornato il pullman a due piani in partenza da Largo Ceruti. Ne avevamo parlato proprio nella giornata di ieri dopo le numerose segnalazioni da parte di studenti e lavoratori andriesi che al mattino, in attesa dell’apertura della stazione di Andria-Sud, si muovono verso il capoluogo pugliese con gli autobus delle 7 o delle 7.30.

Nei giorni scorsi, infatti, il mezzo a due piani è stato sostituito con uno normale, creando non pochi disagi per i tanti pendolari presenti a causa dei pochi posti a sedere.

Ad ottobre, dopo una serie di episodi spiacevoli per gli studenti andriesi che in più occasioni erano rimasti “a terra” per mancanza di posti sui mezzi, è stato istituito da Ferrotramviaria l’utilizzo di un bus a due piani che permettesse a tutti di avere un posto. Ma questa settimana, a marzo, alla ripresa delle lezioni per gli studenti, l’autobus a due piani era stato nuovamente sostituito da un mezzo non sufficiente per i numerosi pendolari, probabilmente a causa di problemi tecnici.

Un bel risveglio questa mattina, dunque, per studenti e lavoratori che alle 7 hanno visto il ritorno del pullman a due piani che almeno al mattino permette di raggiungere l’Università di Bari o il posto di lavoro senza grandi problemi.