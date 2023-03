“Un monitoraggio più frequente del cantiere” dell’interramento ferroviario di Andria: è quanto ha chiesto alla Polizia Locale l’assessore all’ambiente del comune Savino Losappio dopo l’incontro tenuto ieri a palazzo di città con l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e la Asl Bt. L’incontro convocato dal sindaco Giovanna Bruno si è reso necessario per un atteso chiarimento sui dati registrati nel corso del 2022 dalla centralina di rilevamento situata in via Vaccina che hanno posto Andria nella top ten della, non certo lusighiera, classifica delle città più inquinate d’Italia redatta da Legambiente.

In base ai dati pubblicati dall’ARPA Puglia infatti, Legambiente ha inserito la città federiciana nel report dall’inequivocabile titolo “Mal’aria” ma quei dati sono stati poi cancellati dalla stessa ARPA perché ritenuti non attendibili proprio perchè influenzati dalla presenza del grande cantiere dell’interramento ferroviario. Di un “inutile danno di immagine per città” ha parlato la sindaca Bruno che punta il dito contro Legambiente che “ha estrapolato questi dati prima ancora del compimento di tutti i passaggi dovuti” e che sono culminati con la cancellazione operata da ARPA perché, come detto, quei dati non sono attendibili considerato che la centralina è stata sostanzialmente inglobata nel grande cantiere. Che è un elemento non certo da sottovalutare però perché la centralina, in sostanza, rileva gli effetti del cantiere su una parte importante della città: il tracciato ferroviario attraversa tutto il centro e le polveri che si sollevano si diffondono inevitabilmente su una consistente fetta dell’abitato coinvolgendo case, scuole, negozi e molto altro. Un fatto di cui prendere atto e che l’assessore Losappio ritiene di dover approfondire: per questo ha annunciato anche un confronto con “Ferrotramviaria e Consorzio Integra per concordare ulteriori iniziative di attenzione alla gestione del cantiere”.