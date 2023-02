Quando si ha a che fare con bambini molto piccoli gli incidenti, soprattutto domestici, sono dietro l’angolo. Ad esempio, alimenti oppure oggetti apparentemente innocui, se ingeriti, possono trasformarsi in un serio pericolo da non sottovalutare. Conoscere i rischi e sapere come affrontarli diventa allora di fondamentale importanza per la loro salute. La preparazione per genitori, nonni e insegnanti passa attraverso corsi di formazione, che insegnano quando e in che modo intervenire in questo genere di casi. Come quello organizzato questa mattina ad Andria, nei locali della Parrocchia di San Paolo Apostolo, e dedicato alle manovre di disostruzione e rianimazione per i bambini in età pediatrica.

Un’idea dell’associazione “Basta un attimo – Peppe 92”, nata nel ricordo del giovane Giuseppe Di Schiena, prematuramente scomparso in un incidente stradale, e da anni impegnata in una serie di iniziative per la salvaguardia della vita.

Una lezione gratuita su cosa fare in caso di soffocamento di neonati e bambini, e su come prevenire questo tipo di incidenti, che purtroppo accadono più spesso di quanto si possa immaginare.

