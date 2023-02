Oggi come 31 anni fa. Il 5 febbraio del 1992 nasceva ad Andria la Confraternita di Misericordia di Andria da un nucleo di giovanissimi volontari pronti a donare se stessi per la comunità. Un dono che è proseguito per ormai oltre 30 anni e che sarà celebrato attraverso una tre giorni di eventi che chiudono la ricorrenza del 30esimo anniversario dalla fondazione. Una delle più antiche realtà pugliesi di Misericordia, la confraternita andriese sarà onorata della importante e qualificata presenza del Presidente Nazionale delle Misericordie d’Italia, il Dr. Domenico Giani, e delle tante istituzioni regionali e territoriali che hanno voluto già dare la propria adesione all’invito dell’associazione giallociano. Un condensato di eventi che avrà come fulcro Piazza Vittorio Emanuele II (già Piazza Catuma) ad Andria assieme a diversi altri luoghi del centro storico come la casa comunale di Palazzo di Città, l’Officina San Domenico ed il Museo Diocesano.

Si parte venerdì 3 febbraio con il montaggio del grande campo sanitario e di protezione civile al cui interno ci sarà anche un vero e proprio museo storico delle attività e della strumentazione della Misericordia di Andria in Piazza Catuma. Nel pomeriggio, poi, presso l’Officina San Domenico ci sarà un corso di formazione di Primo Soccorso (BLSD) nell’ambito del progetto “Un luogo del cuore” ideato in collaborazione con il Centro di Formazione delle Misericordie di Puglia e la Diocesi di Andria. Nella giornata di sabato 4 febbraio, invece, sarà tempo di visita istituzionale del Presidente nazionale Domenico Giani mentre alle 10,30, presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città, ci sarà l’evento clou dei festeggiamenti con il convegno “La Protezione Civile tra la gente, per la gente: l’esempio di 30 anni di attività della Misericordia di Andria”. Testimonianze istituzionali, volontari e partner per raccontarsi e raccontare cosa rappresenta per la comunità la confraternita andriese. Alla presenza del Sindaco della Città di Andria, Giovanna Bruno, del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, della deputata del territorio l’On. Mariangela Matera e delle autorità civili, religiose e militari. Nel pomeriggio, poi, assemblea regionale presso il Museo Diocesano ed alle 18 l’inaugurazione del progetto “Centro Storico Cardioprotetto” con la donazione di 4 defibrillatori (a cura della Misericordia, dell’azienda Florigel e dell’attività commerciale Capomulino) che saranno posizionati in luoghi pubblici a disposizione h24 della comunità in diversi punti del centro antico. A sera, invece, il progetto “Una Vita al Volante”, in collaborazione con la Polizia Locale per sensibilizzare i giovani sui rischi della guida in stato di ebrezza. Nella giornata di domenica, infine, la Santa Messa celebrata dal Vescovo Mons. Luigi Mansi alle 11,30 presso la Cattedrale di Andria ed in cui ci sarà l’antico rito della vestizione di altri 20 confratelli. L’intera tre giorni è stata patrocinata dal Comune di Andria ed avrà una serie di partner fondamentali per la perfetta riuscita dell’intero evento.