In riferimento alla nota del consigliere comunale Andrea Barchetta, sulla sentenza del Tribunale di Trani, che reintegra un dipendente della società, l’amministratore dott. Antonio Griner precisa quanto segue:

«Nei giorni che hanno preceduto l’ultima udienza, 19/12/2022, il sottoscritto ha chiesto ed incontrato tutti i capi-gruppo del consiglio comunale, compreso il consigliere Barchetta, ed esposto quella che era la proposta transattiva (ossia la proposta di accordo fra le parti senza aspettare la sentenza) formalmente giunta al legale della società su esplicita richiesta dell’Amministratore. Quasi tutti i capi-gruppo presenti, di maggioranza ed opposizione, convennero che, essendo oramai prossima la sentenza e ritenendo la proposta ricevuta piuttosto onerosa, di non essere in grado di offrire una controproposta e quindi che sarebbe stato meglio aspettare la decisione del Tribunale. Per dirla in altre parole: quella decisione che oggi il consigliere Barchetta critica, è stata una decisione a cui anche lui ha dato parere favorevole.

Ad onor del vero, quello che il Tribunale ha previsto a carico della società, tra mensilità, contributi e spese legali è inferiore rispetto all’ammontare della proposta transattiva ricevuta dai nostri legali e discussa nella capi-gruppo. In sostanza abbiamo comunque fatto bene a non accettare quella proposta perché grazie alla sentenza la collettività ha risparmiato soldi.

Ad ogni buon conto Multiservice, non appena ricevuta la relazione riguardante la sentenza, valuterà nuovamente assieme ai consiglieri capigruppo il da farsi, valutando se portare la sentenza in Appello, il tutto ad esclusiva tutela dei soldi dei contribuenti e della società.

E’ bene anche precisare, infine, che la Multiservice si è già attivata per il tramite dei suoi legali, già da novembre scorso, per poter definire tutti i contenziosi pendenti anche con gli altri dipendenti della società.

La società rassicura i suoi dipendenti e la città tutta, che il nuovo cammino intrapreso dall’Andria Multiservice continua nell’ottica di un risanamento economico e societario. Un risanamento attento a salvaguardare le risorse della collettività e in particolare a ricreare un sereno clima aziendale tra tutto il personale dipendente».