Il Sindaco, Giovanna Bruno, ha partecipato oggi a Roma alla 11^ Conferenza sulla Finanza e l’Economia locale organizzata da Ifel con un intervento nel corso di un panel su “Investimenti comunali: criticità da superare, nodi da sciogliere, sfide da sostenere”.

«La mia partecipazione alla conferenza – commenta il Sindaco – è stata ancora una volta un’occasione preziosa di visibilità nazionale per attenzionare alcune nostre situazioni particolari, come l’asilo nido comunale e la piscina comunale. Sono temi sui quali noi tutti, come Amministrazione Comunale, siamo costantemente impegnati a livello centrale per fare in modo che, anche nella farraginosità dei processi burocratici legati alla condizione di Ente in predissesto e nel quadro dei finanziamenti del PNRR, si riescano a trovare, grazie ai contatti continui a livello centrale, le risorse per sanare queste situazioni. Così da consentire alla città di Andria di beneficiare di risorse in tempi più celeri per poter riattivare questi impianti».

Nel corso dell’intervento il Sindaco ha anche sottolineato che «lo stato dell’Ente in predissesto è stato, sin dall’inizio di questa Amministrazione, particolarmente attenzionato tanto Andria ed io come Sindaco sono stata inserita in questi circuiti nazionali di approfondimento, verifica e anche di buone pratiche amministrative, i cui effetti hanno contribuito a portare, nelle scorse ore, alla definitiva approvazione del Piano di Riequilibrio».