Andria piange due suoi figli, vittime di un incidente che ha lasciato l’intera comunità federiciana sgomenta. E intanto prega per i feriti, alcuni dei quali in queste ore lottano per la vita. La domenica mattina di sangue ha portato via il giovane Giuseppe Matera, 22 anni. Lascia la madre ed un fratello più giovane, era orfano di padre. Mamma Irene ha condiviso sui social tutto il suo dolore con la foto di Giuseppe e parole strazianti: “Vola più in alto che puoi, affinché tu possa stringere forte il papà”. Un dolore condiviso da amici di Giuseppe e della madre Irene, centinaia i messaggi di cordoglio.

Aveva 29 anni, invece, Alessio Beneloucif. Giovane padre che lascia due bambini piccoli e sua moglie. In città era conosciuto per diversi lavori svolti con l’agenzia funebre Brudaglio, con sede a Bisceglie. Tra poco più di due mesi avrebbe compiuto 30 anni. Anche qui tanti messaggi di vicinanza alla famiglia colpita da una tragedia improvvisa.

La città di Andria in queste ore così drammatiche abbraccia con il pensiero, un messaggio, i parenti delle vittime strappate così presto alla vita, e intanto prega con forza per le sorti dei feriti, tutti giovanissimi, per un bilancio che si spera non si aggravi ulteriormente.