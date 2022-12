Bilancio di fine anno quello tracciato dal Sindaco di Andria Giovanna Bruno nel corso di una conferenza stampa all’interno di quello che sarà il nuovo centro famiglie ed antiviolenza della città in Piazza Sant’Agostino. Un bilancio dell’anno 2022 che è partito dai risultati ottenuti soprattutto sul personale che si occupa della macchina amministrativa. Un comune svuotato di risorse umane e per cui non ci sono state praticamente assunzioni negli ultimi anni. Oltre 600 dipendenti quelli che servirebbero all’ente ma circa 300 quelli attualmente in servizio grazie anche ai 22 assunti proprio nelle ultime ore del 2022.

La sfida per il 2023, però, resta quella di dare seguito ai progetti reali dopo l’intercettazione di 84 milioni di euro di fondi dal PNRR e per cui ci dovranno essere gare e cantieri per dare una spinta al nuovo volto futuro della città.

Andria al momento sta vivendo già un periodo di trasformazione importante con il cantiere di interramento ferroviario. Ma sono in corso anche le lavorazioni per il rifacimento di strade urbane con il programma “strada per strada” della Regione Puglia per cui le opere sono al 40% del totale dei 17 chilometri di nuovo asfalto da posare.

Il servizio completo su News24.City.