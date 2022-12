Fabio Baraldi presidente e uomo di riferimento della cordata. Matteo Lauriola direttore sportivo, Vincenzo Todaro direttore generale, ambedue reduci dall’esperienza al Foggia. E, chissà, Mirko Cudini allenatore. Saranno loro i protagonisti della Fidelis del futuro? Potrebbe essere, ma al momento certezze non ce ne sono. La giornata di ieri e la mattinata odierna, d’altronde, sono trascorse senza novità ufficiali. È continuato il confronto tra le parti interessate. È continuato lo scambio di documentazioni, ma i beninformati garantiscono che ci sarebbero ancora alcuni ostacoli da superare per arrivare alla fumata bianca. Le certezze sono altre: la Fidelis ha scelto la strada del silenzio stampa sino al termine dell’anno solare, il suo presidente Aldo Roselli ha manifestato negli ultimi mesi la volontà di cedere il testimone del club biancazzurro, il 2 gennaio apre il mercato invernale per le realtà professionistiche.

Sarà, giocoforza, una sessione fondamentale per le ambizioni salvezza della Fidelis, scivolata in penultima posizione, dopo il disastroso mese di dicembre, e distante otto punti dal quindicesimo posto, l’ultimo utile per centrare la conferma della categoria senza passare dai playout. Tradotto in altri termini: la trattativa per l’eventuale cessione della società deve produrre un esito, in un senso o nell’altro, entro la giornata di domani. C’è un direttore sportivo attualmente in carica, Mariano Fernandez, che nei giorni scorsi avrebbe già raggiunto accordi sulla parola con diversi calciatori. Sarà lui ad occuparsi del mercato o toccherà a Lauriola? Ci sarà una nuova società a guidare la Fidelis dal 2023? Interrogativi d’attualità, che tengono col fiato sospeso i tifosi biancazzurri e che al momento sono senza risposte. Nel frattempo, dopo lo stop natalizio, la squadra ha ripreso ad allenarsi agli ordini di Diaw Doudou. Continuerà lui ad essere l’allenatore dell’Andria o ci sarà un clamoroso ritorno al timone di Mirko Cudini? Interrogativo che si aggiunge ad interrogativi. Presto arriveranno anche le risposte, massimo entro domani.