Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del Forum Animalista

Andria:

«Il randagismo continua ad essere un problema molto trascurato nella

città di Andria: ne sono convinti i volontari del Forum Animalista

Andria che aggiungono: “la fatica quotidiana che ci vede perennemente

presenti sul territorio per la cura e l’alimentazione degli animali

randagi non viene ripagata dall’impegno degli Enti preposti. Il nostro

duro lavoro consiste non solo nel fornire quotidianamente il cibo ai

randagi, fondamentale per la loro sopravvivenza, ma anche nelle cure

mediche e di mantenimento, non ultimo l’impegno affinché restino nel

loro habitat, lontani dal centro urbano quindi anche salvaguardando quel

presunto malessere dei cittadini che ancora non riescono a convivere con

questi amorevoli nostri amici. In merito ai rapporti istituzionali ci

vediamo costretti a dover lamentare un senso di lassismo che è evidente

e che ci vede, spesso, sopperire ad altrui compiti. Nella fattispecie, a

parte il Tavolo tecnico Permanente sul Randagismo che avrebbe dovuto

riunirsi a settembre scorso ma del quale si sono perse le tracce, resta

la problematica legata alle sterilizzazioni nonché alla tracciabilità di

quegli animali dopo la loro sterilizzazione. Questo aggrava moltissimo

il nostro compito perché spesso nelle reimmissioni sul territorio non

viene fornita informazione alcuna circa la loro ricollocazione

territoriale. Così come abbiamo sempre garantito nel tempo è nostra

intenzione continuare a renderci disponibili ed attenti per la

salvaguardia dei randagi, e la collaborazione continua e reciproca con

la Polizia Locale nel rapporto con i Volontari del FAA ne sono la

dimostrazione ma è necessario che questo rapporto istituzionale venga

profondamente rimodulato anche perché non osiamo pensare cosa accadrebbe

ai poveri randagi se smettessimo di esercitare il nostro ruolo

volontaristico al servizio del la città».