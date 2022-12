La Conferenza dei Capigruppo, presieduta da Giovanni Vurchio, nella giornata di oggi ha deciso unanimemente per il giorno 9 gennaio alle ore 17,00 in prima convocazione e l’11 gennaio in seconda convocazione di svolgere un Consiglio Comunale monotematico per discutere la variazione delle NTA, Norme Tecniche di Attuazione.

Un consiglio comunale importante ed atteso da tempo poichè si discuterà della variazione delle norme che specificano gli interventi previsti dal piano urbanistico generale o particolareggiato, con la precisazione di indicazioni quantitative e qualitative della zona.