Nuova seduta di Consiglio Comunale il 30 novembre, dalle ore 18.30, convocato dal Presidente, dr. Giovanni Vurchio, per esaminare il seguente odg:

1) Programma Comunale per il Diritto allo Studio (L.R. 31/2009) – Annualità 2023 (Prot. n. 0101675 del 25.11.2022);

2) Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 in data 10.11.2022 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 (Prot. n. 0098362 del 15.11.2022),

3) Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000) – (Prot. n. 0102186 del 24.11.2022);

4) Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, co. Lett. e) D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. Per pagamento somme a seguito di atto di transazione tra la ditta F.lli Caldarola di Michele e Riccardo s.n.c. e Comune di Andria per attività di recupero e custodia veicoli effettuati per conto della Polizia Locale e approvazione contestuale delle transazioni stragiudiziali. (Prot. n. 0094611 del 02.11.2022);

5) Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, co. Lett. e) D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per pagamento somme a seguito di atto di transattivo tra la ditta Sapidata Spa ed il Comune di Andria relativamente al servizio di notificazione e postalizzazione dei verbali di violazione al Codice della Strada elevati dalla polizia locale di Andria (Prot. n. 0085182 del 05.10.2022);

6) Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. A) D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Per pagamento di somme dovute in esecuzione delle sentenze, rispettivamente, n. 176 e n. 177 del 2018, entrambe notificate al Comune di Andria in forma esecutiva il 22.11.2019, con cui l’ufficio del giudice di pace di Andria si pronunciava sui ricorsi promossi dal sig. Francesco Cannone e della sig.ra Raffaella Arianna Capogna nei confronti del Comune di Andria. (Prot. n. 0099881 del 17.11.2022);

7) Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, lett. a) DEL d. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., derivante da n. 31 posizioni debitorie dell’ente, generate da sentenze esecutive per annullamento verbali al C.d.S.. Approvazione e determinazioni. (0084729 del 04.10.2022);

8) Ordini del Giorno (n. 1).