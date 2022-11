Il Sindaco di Andria, Giovanna Bruno, sarà relatrice in un panel centrale della

39esima Assemblea dei comuni italiani che si aprirà domani, a Bergamo, per concludersi

il 24 novembre, e sarà anche l’unica amministratrice pugliese ad intervenire a questo

titolo.

Il panel centrale si terrà il 23 novembre, ha per titolo “Per un’Europa dei Comuni

unità, forte e solidale. PNRR e nuova programmazione” e vi parteciperanno il sindaco di

Palermo, di Bologna, di Torino, di Andria, oltre a Massimiliano Fedriga (presidente della

Conferenza Statio-Regioni), e i Ministri Raffaele Fitto, Nello Musumeci e Giliberto

Fratin. Poi un’altra partecipazione il 24 novembre, per un panel, organizzato da

Anci/Ifel, che si terrà dalle 11-30 alle 13.00 sul tema “I COMUNI AL CENTRO DELLE

RIFORME. LA FIDA DEL PNRR – V Rapporto Ca’ Foscari sui Comuni. Introdotto da

Alessandro Canelli, Presidente IFEL, al panel, dopo la relazione illustrativa di Marcello

Degni, Università Ca’ Foscari Venezia, seguiranno gli interventi programmati della

Sindaca di Andria, Giovanna Bruno, di Maria Limardo, Sindaca del Comune di Vibo

Valentia e di Francesco Monaco, Capo Dipartimento fondi europei e investimenti

territoriali IFEL. Le conclusioni saranno di Andrea Ferri, Responsabile Finanza locale

ANCI-IFEL.

La prima cittadina di Andria compare anche nel video nazionale di ANCI, con cui

l’evento è stato presentato e diffuso. L’assemblea sarà il primo momento di confronto con

il nuovo governo del Paese, rappresentato da molti ministri e sottosegretari presenti.

«A Bergamo per tre giorni – commenta Antonio Decaro, presidente nazionale di

ANCI – discuteremo del futuro del Paese e ci confronteremo con il nuovo governo. È di

grande significato che quest’anno i Comuni italiani si ritrovino per la loro assemblea

nazionale a Bergamo, città simbolo delle sofferenze subite dai nostri concittadini nei mesi

del Covid, ma anche della loro straordinaria voglia e capacità di ripresa. A Bergamo per tre

giorni discuteremo con il nuovo governo, con le altre istituzioni, con i soggetti sociali ed

economici, sempre animati da spirito di collaborazione e da un approccio pragmatico ai

problemi dell’Italia».

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori a sua volta si è detto «Molto grato all’ANCI per

aver scelto di portare a Bergamo l’Assemblea 2022: lo leggo come un generoso

riconoscimento alla città, colpita duramente dall’epidemia di Covid-19 nella primavera del

2020, ma capace di grande resistenza, e poi di un grande rilancio che ha accomunato

istituzioni, imprese, mondi associativi e cittadini. Siamo felici di tornare ad ospitare il

Presidente della Repubblica – sempre affettuosamente vicino alla nostra città – i massimi

rappresentanti delle Istituzioni regionali e migliaia di Sindaci. Per molti di loro, che ancora

non conoscono la nostra città, sono certo che Bergamo sarà una piacevole scoperta».

I lavori, ai quali interverrà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,

saranno trasmessi in diretta streaming sul sito www.anci.it e sul canale 501 di SKY TG24.

Sarà possibile seguire il racconto dell’Assemblea anche sui canali social dell’Anci