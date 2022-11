L’on. Mariangela Matera, neo deputata andriese di Fratelli d’Italia, entra a far parte della della Commissione Finanza del Parlamento. Ad annunciarlo è stata la stessa Matera in una nota pubblicata sui social: «Sono all’interno della Commissione Finanza, insieme al Presidente Marco Osnato ed a Saverio Congedo, che ricoprirà il ruolo di Capogruppo di Fratelli d’Italia. So bene che questa questa Commissione ha una fondamentale importanza per il futuro finanziario della Nazione. Per cui, sapremo essere responsabili ed attenti, onorando il ruolo che siamo stati chiamati a ricoprire».