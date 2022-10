Le ultime novità in tema di prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie cardiovascolari. Gli esperti si confrontano a Trani, in occasione di “CardioBat2022”, il congresso scientifico promosso e organizzato dal dottor Francesco Bartolomucci, direttore dell’unità operativa di Cardiologia del Bonomo di Andria. La prontezza nella diagnosi e nel trattamento degli eventi acuti, quali infarto del miocardio e le aritmie ventricolari complesse riducono la mortalità e la disabilità, ricordano gli specialisti. Come il dottor Gianfranco Sinagra, dell’università di Trieste, che ha relazionato sul ruolo della genetica nella diagnosi delle cardiomiopatie, tema di cui è uno dei massimi conoscitori a livello europeo. CardioBat è anche una finestra sui nuovi trattamenti delle patologie cardiovascolari, come l’impianto di protesi nei pazienti con stenosi aortica severa.

Anche nella Asl della Bat si investe su nuovi trattamenti e tecnologie. Nell’ultimo anno sono state attivate le sale di emodinamica e di elettrofisiologia nell’unità operativa complessa di Cardiologia dell’ospedale Bonomo di Andria. I risultati del 2022, commenta Bartolomucci, premiano il lavoro di equipe portato avanti da medici, infermieri, ausiliari e tecnici di radiologia.

<strong>Il servizio di News24.City.</strong>