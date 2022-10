A seguito del Consiglio Comunale del 28 luglio questa Amministrazione ha deliberato una riduzione complessiva della TARI domestica per l’importo complessivo di 1.000.000,00 di Euro. I contribuenti hanno già ricevuto nei mesi scorsi la 1^ rata (scadenza 31 luglio) e la 2^ rata (scadenza 31 ottobre), spiegano dall’ente comunale che però specifica anche che “chiunque voglia aderire al pagamento rateale dovrà effettuare i pagamenti già in proprio possesso mentre entro fine anno 2022 sarà inviata la 3^ rata contenente lo sconto”.

L’unica novità riguarda coloro che desiderano pagare in unica soluzione. “Solo questi contribuenti dovranno attendere la nuova rata unica in corso di spedizione – dicono ancora dall’ente – A causa dei ritardi riscontrati saranno comunque ritenuti tempestivi i versamenti effettuati entro 10 giorni dalla ricezione del nuovo plico postale. Nel caso in cui un contribuente avesse già pagato in unica soluzione l’Ufficio provvederà alla restituzione del versamento in eccesso”.